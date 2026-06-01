Una mujer de 30 años fue asesinada por su pareja en la localidad bonaerense de Temperley pese a haber logrado comunicarse con el 911 para pedir ayuda. La víctima había alertado que se encontraba retenida contra su voluntad dentro de una vivienda, pero cuando la Policía llegó al lugar ya había sido atacada.

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El hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de Lavalle al 1700. Según informaron fuentes de la investigación, los efectivos arribaron tras recibir la denuncia y escucharon gritos provenientes del interior del inmueble. Al ingresar encontraron a la mujer sin vida y al presunto agresor dentro de la propiedad.

El sospechoso, identificado como Tomás Adrián Núñez, fue reducido y posteriormente trasladado a un centro de salud debido a lesiones que habría sufrido tras el ataque. En la escena se secuestró un cuchillo que será sometido a peritajes para determinar su vinculación con el crimen.

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La causa quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora, que investiga el caso como un femicidio. Mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios, los investigadores intentan reconstruir la secuencia de los hechos y establecer qué ocurrió desde el llamado de auxilio hasta la llegada de los efectivos.

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