La información fue confirmada por Ángel de Brito en su ciclo Ángel Responde en Bondi Live, donde detalló que la decisión sorprendió puertas adentro, ya que ambos ciclos habían firmado contrato por toda la temporada hace apenas un mes.



Según se dio a conocer, los programas continuarán al aire hasta el 27 de marzo, fecha en la que se despedirán definitivamente de la emisora.

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