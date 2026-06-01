El presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Leandro Gabás, iniciará hoy su segundo mandato al frente de la institución para el período 2026-2030, tras la renovación de autoridades, con una gestión orientada al fortalecimiento de los servicios profesionales, la modernización de la infraestructura y la capacitación permanente de la matrícula.

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Entre los principales ejes de la gestión se destaca la adquisición de una nueva sede para la Delegación Balcarce, así como la ampliación y puesta en valor de la sede institucional ubicada en Brown 1958 y del anexo Juan Carlos París. Estas obras permitieron mejorar los espacios destinados a la actividad profesional, académica e institucional, incorporando nuevas instalaciones, oficinas de atención y una sala de máquinas equipada.

En paralelo, la institución proyecta continuar con la incorporación de servicios y beneficios para los matriculados, con herramientas orientadas al acompañamiento profesional, el acceso a convenios y la optimización del ejercicio de la abogacía en el ámbito local.

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En el plano institucional, frente a los trascendidos sobre posibles iniciativas de desregulación de las actividades profesionales, Gabás reafirmó la importancia de la colegiación legal como garantía de calidad, ética y compromiso con el interés público. En ese sentido, sostuvo que “los colegios profesionales cumplen un rol esencial en el fortalecimiento del Estado de Derecho” y advirtió que cualquier debate sobre reformas debe darse “con responsabilidad, diálogo institucional y una mirada integral sobre sus consecuencias sociales y jurídicas”.

Otro de los aspectos destacados de la gestión ha sido el impulso a la actividad académica, con una amplia oferta de cursos, jornadas, seminarios y capacitaciones en diversas ramas del derecho, muchos de ellos organizados junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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Asimismo, el Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados continúa consolidándose como un servicio clave para la comunidad, brindando orientación y acompañamiento a personas que no pueden acceder a asesoramiento legal privado, principalmente en temas de derecho de familia, facilitando el acceso a sus derechos.

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La gestión encabezada por Gabás apunta a consolidar una institución moderna, activa y cercana a las necesidades de sus matriculados, fortaleciendo su rol como referencia académica, profesional e institucional en la ciudad.