La inauguración del Foyer Astor Piazzola en el Teatro Tronador BNA contó con la presencia de Laura Escalada Piazzolla, viuda del músico y presidenta de la Fundación Astor Piazzolla, la vicepresidenta Lucrecia Emilce Vega Gramunt, y Marcelo González.

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La noche fue musicalizada por el Cuarteto Aulos, dirigido por el maestro Gerardo Gautin. El evento también contó con espectáculos sorpresas preparados especialmente para la ocasión. Uno de los momentos más destacados fue la presentación del reconocido bandoneonista Walter Ríos, quien interpretó distintas obras utilizando el histórico bandoneón que perteneció a Astor Piazzolla, acompañado de la cantante Mariel Dupetit, quien interpreto la canción Sur, en una noche en homenaje al al destacado bandoneonista.

Como parte de este nuevo espacio cultural, el foyer incorporó valiosos elementos vinculados a la vida y obra del compositor. Entre ellos se encuentran las partituras originales de “Adiós Nonino”, una de las piezas más emblemáticas de Piazzolla, además de un bandoneón perteneciente al músico y una placa conmemorativa que pasarán a integrar la exhibición permanente del lugar.

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Las partituras originales y la placa fueron donadas por Laura Escalada Piazzolla, reforzando el vínculo entre la Fundación Astor Piazzolla y este homenaje impulsado en la ciudad natal del músico. La incorporación de estos objetos históricos aporta un valor patrimonial único al nuevo espacio del Teatro Tronador BNA.

Durante la ceremonia, la viuda del bandoneonista expresó al respecto: “Estoy contentísima, agradezco todo lo que está haciendo el señor González, quiero que sepa que ya es parte de la familia… de la familia Piazzolla."

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La relevancia del acontecimiento también quedó reflejada en los mensajes institucionales recibidos durante la ceremonia. La Academia Nacional del Tango, la Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y la Municipalidad de General Pueyrredon enviaron cartas de salutación y felicitaciones por la inauguración del foyer, destacando la importancia de mantener viva la memoria y la obra de quien revolucionó el tango y proyectó su música a nivel mundial.

Con esta inauguración, el Teatro Tronador BNA sumó un nuevo ámbito dedicado a la historia cultural argentina y a una de sus máximas figuras. El Foyer Astor Piazzolla nace así como un espacio de encuentro, memoria y difusión artística que permitirá a vecinos y visitantes acercarse a la vida y obra del músico que transformó para siempre el lenguaje del tango.