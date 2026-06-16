Las ventas comerciales durante el último fin de semana largo registraron una caída del 4,1% en comparación con el mismo período de 2025, según un relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata.

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El informe, elaborado tras el feriado por el aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, indicó que las ventas medidas en unidades físicas apenas crecieron un 1,2% respecto de un fin de semana habitual, aunque no lograron alcanzar los niveles del año pasado.

En cuanto a las expectativas del sector, el 42,8% de los comerciantes consideró que se cumplieron parcialmente, mientras que el 32,7% afirmó que no fueron satisfechas y el 24,5% sostuvo que el movimiento comercial estuvo dentro de lo previsto.

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Respecto de la actividad turística, más de la mitad de los encuestados (55,1%) calificó el movimiento como regular. En tanto, el 24,5% lo definió como bueno y el 20,4% como malo. Además, el 36,7% observó una mayor afluencia de visitantes, aunque sin un incremento en las ventas, mientras que solo el 14,3% reportó más turistas y más operaciones comerciales.

El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, señaló que el resultado estuvo en línea con las bajas expectativas previas. “Se vio un flujo turístico menor al año anterior, lo cual tuvo su correlato en las ventas. Seguimos midiendo caídas tanto mensuales como en los fines de semana a lo largo de este año”, afirmó.

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El relevamiento se realizó en los centros comerciales a cielo abierto vinculados al turismo, como Microcentro y Güemes, e incluyó rubros como indumentaria, tecnología, óptica, librería, marroquinería, chocolatería artesanal y accesorios, entre otros.

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