Docentes de todo el país realizan este lunes un paro nacional de 24 horas que coincide con la vuelta a las aulas después del receso invernal en varias jurisdicciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

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La protesta fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un plan de lucha aprobado por la organización sindical. También se sumaron los docentes universitarios nucleados en CONADU, por lo que la medida alcanza a los distintos niveles del sistema educativo.

Entre los principales reclamos se encuentran la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición de los salarios frente a la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el restablecimiento de las partidas nacionales destinadas a la educación pública.

Desde CTERA cuestionaron la falta de una negociación salarial nacional y advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Además del cese de actividades, se anunciaron movilizaciones y acciones de protesta en distintos puntos del país bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, acompaña el plan de lucha. Se espera un impacto importante en las escuelas públicas, mientras que en los establecimientos privados la actividad dependerá de la adhesión de cada docente.

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La jornada coincide, además, con el paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado, que incluye una movilización en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos y el recorte de organismos públicos.

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