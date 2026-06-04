Se presentó en Mar del Plata la Plataforma de Propuestas de Formación del Partido de General Pueyrredon, una herramienta digital desarrollada por Mar del Plata Entre Todos que reúne carreras universitarias, terciarias, cursos y actividades de formación profesional disponibles en la ciudad.

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La iniciativa funciona como un buscador online accesible desde cualquier dispositivo, que permite a estudiantes, familias y personas de todas las edades explorar la oferta educativa según temas, áreas o tipo de carrera. En su primera etapa, el relevamiento incluye cerca de 1500 opciones correspondientes a 63 instituciones, con la previsión de sumar nuevas propuestas en los próximos meses.

Durante la presentación, la directora ejecutiva de Mar del Plata Entre Todos, Alejandra Cormons, destacó el trabajo conjunto realizado para concretar el proyecto y señaló: “Creemos que es un gran servicio que hoy se pone a disposición de toda la comunidad”.

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La plataforma integra propuestas en distintas modalidades -presencial, a distancia e híbrida- y apunta a centralizar la información educativa en un único espacio de consulta pública. El acceso es libre y gratuito a través del sitio web www.mardelplataentretodos.org/mapeoeducativo/.

En el acto también se reconoció el aporte de la Universidad FASTA y la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mar del Plata en el desarrollo de la aplicación y la recopilación de los datos, que continuará ampliándose con nuevas instituciones y ofertas formativas.

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Por su parte, Melanie Markman y Alicia Zanfrillo, representantes de las universidades participantes, remarcaron que “fue un gran trabajo en equipo de relevamiento y programación para crear una herramienta sencilla que sirva a toda la comunidad”.