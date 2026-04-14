La Secretaría de Salud de la Municipalidad inicia una nueva etapa de los talleres de salud integral para adolescentes, que se desarrollan por décimo año consecutivo en escuelas secundarias municipales, provinciales y privadas, así como en hogares convivenciales de la ciudad.

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La propuesta está destinada a estudiantes de 4º, 5º y 6º año del nivel secundario, y forma parte de una estrategia de promoción y prevención en el ámbito educativo que busca generar espacios de consulta, diálogo e información.

Durante 2025 participaron 1055 jóvenes en esta iniciativa, consolidando el alcance del programa en la comunidad educativa local.

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El Programa Municipal de Salud Integral del Adolescente está dirigido a jóvenes de entre 12 y 19 años y cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales. En los encuentros se abordan temáticas como salud sexual, cuidados del cuerpo, hábitos saludables y salud mental.

Las instituciones educativas interesadas en participar pueden comunicarse vía WhatsApp al 223 594 3464, donde se coordina la realización de los talleres.

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Entre los servicios de salud para adolescentes se incluyen controles de salud integral, vacunación del calendario, consejería en salud sexual, entrega de métodos anticonceptivos, testeos de enfermedades de transmisión sexual, consultas en nutrición y cardiología, PAP, odontología y espacios de escucha y orientación.