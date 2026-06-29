La Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata puso en marcha una campaña solidaria para reunir medicamentos e insumos destinados a las personas afectadas por el devastador terremoto que golpeó el norte de Venezuela.

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Las donaciones se recibirán hasta este miércoles en distintos puntos de la ciudad y serán trasladadas en un vuelo humanitario que partirá desde Buenos Aires con destino a las zonas más afectadas por el desastre.

Los centros habilitados para acercar las donaciones son La Guariqueña (Juan B. Justo 5446), Chamos (San Juan 1521, en la Nueva Terminal, y San Juan 1646), Pernil Caba (San Patricio 467, Acantilados) y Jojoto (Entre Ríos 1503). En todos los casos, la recepción se realiza de 10 a 19.

Entre los elementos más necesarios se encuentran medicamentos para enfermedades crónicas, como antihipertensivos y antidiabéticos; analgésicos y antiinflamatorios; antibióticos; soluciones fisiológicas y sueros de rehidratación; medicamentos para emergencias, además de inhaladores, colirios, suturas e insumos médicos de primera necesidad.

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