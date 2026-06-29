Lanzan una campaña solidaria en Mar del Plata para asistir a las víctimas del terremoto en Venezuela
La Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata recibe medicamentos e insumos en distintos puntos de la ciudad. Todo lo recolectado será enviado este miércoles en un vuelo humanitario hacia las zonas afectadas.
La Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata puso en marcha una campaña solidaria para reunir medicamentos e insumos destinados a las personas afectadas por el devastador terremoto que golpeó el norte de Venezuela.
Las donaciones se recibirán hasta este miércoles en distintos puntos de la ciudad y serán trasladadas en un vuelo humanitario que partirá desde Buenos Aires con destino a las zonas más afectadas por el desastre.
Los centros habilitados para acercar las donaciones son La Guariqueña (Juan B. Justo 5446), Chamos (San Juan 1521, en la Nueva Terminal, y San Juan 1646), Pernil Caba (San Patricio 467, Acantilados) y Jojoto (Entre Ríos 1503). En todos los casos, la recepción se realiza de 10 a 19.
Entre los elementos más necesarios se encuentran medicamentos para enfermedades crónicas, como antihipertensivos y antidiabéticos; analgésicos y antiinflamatorios; antibióticos; soluciones fisiológicas y sueros de rehidratación; medicamentos para emergencias, además de inhaladores, colirios, suturas e insumos médicos de primera necesidad.