La Catedral de los Santos Pedro y Cecilia inició una campaña para reunir los fondos necesarios que permitan comenzar las obras de restauración del histórico edificio, cuya primera etapa demandará una inversión estimada en $731.504.963, según el presupuesto elaborado por los arquitectos Alejandro Novacovsky y Analía Benítez, coordinadores del proyecto.

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El anuncio fue realizado por el párroco de la Catedral, padre Ezequiel, quien explicó que días atrás se presentó a la comunidad el resultado del estudio integral realizado sobre el inmueble.

"El viernes pasado pudimos poner a consideración de toda la comunidad el estado actual de la Catedral después de un estudio intenso que se realizó, principalmente valiéndose de una fotogrametría con drones y de una maqueta digital elaborada por los arquitectos", señaló a El Marplatense.

El sacerdote explicó que ese relevamiento permitió establecer las prioridades de intervención y definir una primera etapa de obras, que abarcará la cubierta y la fachada principal.

El dossier técnico coincide con esa planificación y detalla que los primeros trabajos estarán orientados a garantizar la estanqueidad y la seguridad del edificio mediante la restauración de los techos, sistemas de desagües, agujas de las torres, instalaciones eléctricas, pararrayos, pináculos y arbotantes, además de la recuperación del frente principal, sus revestimientos, carpinterías, vitrales y elementos ornamentales.

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La campaña difundida por la parroquia precisa que esta primera etapa incluirá el recambio y consolidación de la cubierta de tejas esmaltadas, la instalación de un sistema contra incendios en el entretecho, la detección y reparación de humedades, la reparación de desagües pluviales, la reposición de ornamentos y revestimientos y la reparación de fisuras y grietas en la fachada principal.

Respecto al estado del edificio, el padre Ezequiel aclaró que actualmente no existe riesgo de derrumbe para quienes concurren al templo.

"Quiero aclarar que no hay ningún peligro para quienes visiten el interior. Algún medio habló de derrumbe, pero eso no es posible. Sí existe peligro de algún desprendimiento, por eso están los cuidados necesarios con una red de contención", afirmó.

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No obstante, advirtió que resulta necesario avanzar con las obras para evitar un deterioro mayor.

"Queremos evitar que, si no detenemos ahora la problemática de un edificio que tiene ya 120 años, después sea cada vez más difícil restaurarlo", expresó.

El sacerdote también indicó que el proyecto contempla la contratación de una empresa especializada en restauración patrimonial, una vez reunidos los recursos necesarios, y destacó la experiencia de los profesionales que elaboraron el estudio técnico. Finalmente, convocó a la comunidad a colaborar con la iniciativa.

"Queremos concientizar a todos de que esta es la casa de todos. Con un pequeño o gran aporte, con un granito de arena, va a ser muy bien recibido", sostuvo.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través del alias "RESTAURA.CATEDRAL" o mediante el código QR disponible tanto en el ingreso del templo como en el sitio web oficial de la Catedral, donde además se encuentran publicados los informes técnicos y los videos explicativos sobre el estado del edificio y el plan de restauración.