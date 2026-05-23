Lanzan un nuevo curso gratuito para cuidadores domiciliarios con cupos limitados
La propuesta está dirigida a personas con certificación oficial y ofrece dos opciones de cursada en junio, con cuatro encuentros orientados a mejorar la práctica diaria.
El Municipio abrió la inscripción a un nuevo curso gratuito de actualización para cuidadores domiciliarios, que se dictará desde el 1 de junio en dos sedes de Mar del Plata, con cupos limitados y destinado exclusivamente a quienes cuentan con certificación oficial.
La propuesta, impulsada por la Dirección de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, abordará la temática Movilizar, higienizar y prevenir en la práctica diaria, con el objetivo de fortalecer herramientas para el trabajo cotidiano.
En esta edición se ofrecen dos opciones de cursada: una comenzará el 1 de junio de 14:00 a 16:00 en la Biblioteca Parlante (Brown y 14 de Julio), y la otra se dictará los viernes desde el 5 de junio de 12:30 a 14:30 en el Centro Gerontológico (Vértiz 3920).
El curso tendrá una duración de cuatro encuentros y forma parte de un programa anual que contempla cuatro capacitaciones gratuitas, coordinadas por un equipo interdisciplinario.
La iniciativa apunta a brindar herramientas vinculadas a las problemáticas que enfrentan los cuidadores en su práctica diaria, así como a promover una mirada integral sobre el envejecimiento y el cuidado en comunidad.
La inscripción se realiza de manera online a través del formulario oficial y, para más información, las personas interesadas pueden consultar el sitio web del Municipio.
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