El Municipio abrió la inscripción a un nuevo curso gratuito de actualización para cuidadores domiciliarios, que se dictará desde el 1 de junio en dos sedes de Mar del Plata, con cupos limitados y destinado exclusivamente a quienes cuentan con certificación oficial.

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La propuesta, impulsada por la Dirección de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, abordará la temática Movilizar, higienizar y prevenir en la práctica diaria, con el objetivo de fortalecer herramientas para el trabajo cotidiano.

En esta edición se ofrecen dos opciones de cursada: una comenzará el 1 de junio de 14:00 a 16:00 en la Biblioteca Parlante (Brown y 14 de Julio), y la otra se dictará los viernes desde el 5 de junio de 12:30 a 14:30 en el Centro Gerontológico (Vértiz 3920).

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El curso tendrá una duración de cuatro encuentros y forma parte de un programa anual que contempla cuatro capacitaciones gratuitas, coordinadas por un equipo interdisciplinario.

La iniciativa apunta a brindar herramientas vinculadas a las problemáticas que enfrentan los cuidadores en su práctica diaria, así como a promover una mirada integral sobre el envejecimiento y el cuidado en comunidad.

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La inscripción se realiza de manera online a través del formulario oficial y, para más información, las personas interesadas pueden consultar el sitio web del Municipio.