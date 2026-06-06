El Centro de Innovación Atlantis lanzó la convocatoria 2026 del programa Impulso Emprendedores Tecnológicos, que otorga becas a estudiantes de carreras estratégicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con financiamiento del sector privado y acompañamiento técnico especializado.

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La iniciativa, impulsada por empresas de Mar del Plata y la región, busca promover el desarrollo de proyectos innovadores mediante el acceso a recursos, mentoría y una red de apoyo empresarial. Cada beca es financiada por una organización que acompaña a jóvenes con potencial emprendedor.

El programa tuvo su origen como reconocimiento al ingeniero Carlos Manfredi, cuya trayectoria como emprendedor inspiró la creación de esta propuesta orientada a generar oportunidades para nuevas generaciones interesadas en el desarrollo tecnológico.

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“Creemos que las empresas tienen un rol clave en detectar y potenciar el talento local. Estas becas son una forma concreta de generar oportunidades reales y fomentar una cultura de innovación”, señalaron desde la coordinación.

Desde su implementación, las Becas Impulso han permitido que distintos proyectos evolucionen hacia propuestas con impacto en el desarrollo local e incluso proyección regional. Algunas iniciativas han recibido premios y menciones, además de establecer vínculos estratégicos con instituciones y empresas.

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Según destacaron, el crecimiento de los proyectos se sustenta en el trabajo conjunto entre las empresas patrocinadoras, el acompañamiento técnico del Centro de Innovación Atlantis y la articulación con actores del ecosistema emprendedor.

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El plazo de inscripción para estudiantes permanecerá abierto hasta el 19 de junio. La postulación es gratuita y se realiza a través del sitio oficial del programa disponible en este enlace. Asimismo, las empresas interesadas en sumarse pueden acceder a la información correspondiente mediante los canales institucionales del centro.