El sistema de Verificación Técnica Vehicular comenzó a transitar un proceso de desregulación en la Ciudad de Buenos Aires, donde se abrió la inscripción para nuevos establecimientos que quieran realizar las inspecciones. La medida busca ampliar la cantidad de lugares disponibles y generar mayor competencia entre los prestadores.

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Con el nuevo esquema, además de las plantas tradicionales, podrán incorporarse talleres privados, concesionarias e importadores que cumplan con los requisitos técnicos, de infraestructura y control establecidos. También se prevé que cada establecimiento pueda definir libremente el precio del trámite, en lugar de utilizar una tarifa fijada por el Gobierno porteño.

Sin embargo, la medida no se aplicará por ahora en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades bonaerenses no analizan modificar el sistema vigente y sostienen que la VTV debe mantenerse bajo el esquema actual, especialmente ante la preocupación por el estado de las rutas nacionales y la necesidad de reforzar los controles de seguridad vehicular.

En territorio bonaerense, el costo vigente de la VTV para vehículos es de $97.057, con IVA incluido. A diferencia del nuevo modelo porteño, la tarifa continúa regulada y el servicio permanece concentrado en los centros habilitados por la Provincia.

Otro de los cambios planteados por el nuevo esquema contempla modificaciones en los plazos de revisión para los vehículos en las jurisdicciones que adhieran. Para los particulares nuevos, la primera inspección podría realizarse a los cinco años, mientras que luego se establecerían revisiones cada 24 meses para vehículos de hasta diez años y anuales para aquellos con mayor antigüedad. Por el momento, estas modificaciones no alcanzan a los conductores bonaerenses.

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