La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), a través de su Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, presentó 29 proyectos de investigación e innovación productiva orientados a fortalecer la gestión pública y privada mediante la articulación entre el sistema científico, el Estado y el sector productivo.

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Las iniciativas se distribuyen entre el Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS) y la Convocatoria Apoyo a la Investigación Científica (AIC), dos líneas de financiamiento que buscan promover la transferencia de conocimiento y su aplicación en problemáticas concretas del territorio.

Desde la Secretaría de Vinculación destacaron la importancia de consolidar la transferencia de saberes hacia el entorno socioproductivo. En ese sentido, señalaron que el objetivo de la línea FONICS es “fomentar el vínculo entre el sector científico-tecnológico, el ámbito productivo y las áreas de gobierno para el desarrollo de proyectos orientados a generar insumos pertinentes, concretos y transferibles, dentro del territorio provincial, con el fin de potenciar el desarrollo socioeconómico regional y fortalecer la efectividad de políticas públicas”.

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En paralelo, remarcaron que la participación en la convocatoria AIC busca consolidar el rol de la universidad en la modernización de la matriz económica regional. “El objetivo de la participación en esta convocatoria es transferir las capacidades del sistema científico en soluciones de mercado. Buscamos potenciar las competencias tecnológicas de las empresas vinculadas para aportar valor real y escalable a la cadena de valor”, expresaron.

En el caso de la AIC, el conjunto de proyectos aspira a captar una inversión total estimada en 1.400.000 dólares. La línea prevé Aportes No Reembolsables de hasta 200.000 dólares por iniciativa, cubriendo hasta el 80% del costo de cada desarrollo, con foco en agroindustria, energía y minería, y salud.

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Las propuestas ingresarán ahora en etapa de evaluación técnica por parte de la Agencia I+D+i, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, que definirá la asignación de los fondos.

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Por otra parte, en la línea FONICS la UNMDP presentó 18 proyectos que totalizan 159 millones de pesos, financiados por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las iniciativas fueron elaboradas por equipos de investigación de las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y Sociales, Psicología, Arquitectura e Ingeniería, en articulación con organismos y entidades adoptantes que participarán en la aplicación de los resultados.

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En esta instancia, los proyectos FONICS también avanzarán a evaluación técnica por parte de los comités de la Subsecretaría bonaerense, que determinarán la asignación final del financiamiento.