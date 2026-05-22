La Universidad Nacional de Mar del Plata abrirá del 1 al 5 de junio una nueva ventana de preinscripción para carreras con ingreso en el segundo cuatrimestre, destinada a nuevos aspirantes, mediante el sistema SIU-Guaraní.

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En esta instancia estarán habilitadas propuestas académicas de dos unidades: la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Humanidades, ampliando la oferta para quienes buscan comenzar estudios superiores en el corto plazo.

Por la Facultad de Ciencias Agrarias, se podrá optar por la Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas y la Tecnicatura Universitaria en Industrias de Bebidas, mientras que desde Humanidades estarán disponibles la Licenciatura en Geografía, el Profesorado en Geografía y el nuevo Traductorado Público en Inglés.

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La subsecretaria académica, Virginia Forace, explicó que la convocatoria está dirigida exclusivamente a aspirantes nuevos: “Cualquier persona con título secundario puede anotarse como aspirante nuevo a las carreras de referencia”.

Asimismo, aclaró que no existe el pase entre carreras dentro de la universidad, por lo que quienes hayan estado previamente inscriptos deberán consultar su situación en la Dirección de Estudiantes correspondiente.

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El proceso de inscripción, los requisitos y la documentación necesaria se encuentran detallados en la guía oficial para ingresantes, junto con materiales complementarios y tutoriales disponibles en la web institucional.

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Forace destacó que esta instancia permite comenzar a cursar sin esperar al próximo ciclo lectivo: “Esta tercera ventana de preinscripción se abre para aquellas carreras que tienen ingreso en el segundo cuatrimestre y ofrecen la posibilidad extraordinaria a las personas de iniciar una trayectoria académica universitaria en 2026”.

En ese marco, también subrayó la incorporación del Traductorado Público en Inglés como nueva oferta académica: “Una carrera muy requerida por la comunidad marplatense y que finalmente puede concretarse este año”.

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Para consultas, la Dirección de Ingreso atiende por correo electrónico, teléfono y WhatsApp, y de manera presencial en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, Funes 3350, en el subsuelo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00.