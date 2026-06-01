El ministro de Economía, Pablo López.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una serie de cambios en el presupuesto provincial que implican la reasignación de más de $73.500 millones y la reorganización de cargos dentro de la administración pública.

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La decisión fue formalizada a través de una resolución del Ministerio de Economía bonaerense, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la cartera, Pablo López.

Según se informó, las modificaciones responden a necesidades de financiamiento vinculadas principalmente a compromisos asumidos por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, además de ajustes derivados de la recaudación efectiva registrada por la Provincia.

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En ese marco, el Ejecutivo actualizó los recursos disponibles y redistribuyó partidas presupuestarias para atender distintas áreas de la administración. Como resultado, el presupuesto provincial registra un incremento neto superior a los $73.530 millones.

La resolución también contempla la transferencia de 219 cargos entre distintas dependencias del Estado bonaerense. Desde el Gobierno explicaron que estos movimientos forman parte de una adecuación administrativa para reorganizar estructuras y recursos humanos.

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Otro de los puntos destacados es la incorporación al Tesoro provincial de fondos que no fueron utilizados por organismos y dependencias durante el ejercicio presupuestario. La normativa vigente establece que esos recursos pueden ser reasignados a otras áreas para financiar gastos y programas considerados prioritarios.

La medida ya entró en vigencia y fue comunicada a los organismos de control y administración financiera de la Provincia, así como a la Legislatura bonaerense.