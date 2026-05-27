El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP), licitó la segunda etapa de la renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, mientras avanzan las obras de la primera etapa, con trabajos previstos en las recovas del Casino y el Hotel Provincial.

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El acto de licitación contó con la presentación de cuatro ofertas que serán evaluadas, en el marco de una inversión estimada en $4.783.371.051,83 para esta nueva fase del proyecto.

Al respecto, el ministro Gabriel Katopodis expresó que esta segunda etapa será “una intervención muy importante para seguir recuperando uno de los espacios más emblemáticos de la provincia”. Y agregó: “Vamos a realizar obras estructurales claves para garantizar su recuperación y conservación en el tiempo, junto con trabajos de restauración edilicia orientados a recuperar los valores patrimoniales del conjunto, respetando su identidad original y mejorando sus condiciones de uso”.

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La segunda etapa contempla la renovación integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, incluyendo los espacios semicubiertos de las fachadas frente al mar y sus laterales, sectores que presentan un marcado deterioro, especialmente en el Casino.

Las intervenciones incluyen obras estructurales como el retiro de solados, reacondicionamiento de contrapisos, impermeabilización, renovación de redes cloacales y de agua, desagües pluviales y sistema eléctrico, además de la recuperación de la iluminación con luminarias basadas en el diseño original. También se renovarán cielorrasos y baños públicos.

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En paralelo, se desarrollarán tareas de restauración edilicia que abarcan la reposición de solados históricos, recuperación de piezas pétreas y frentes comerciales, colocación de mobiliario urbano y puesta en valor de espacios verdes.

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El proyecto integral prevé una inversión total de $22.901 millones para intervenir 41.505 m², constituyendo la primera puesta en valor completa desde la inauguración del complejo en 1941. Incluye la restauración de pisos, muros, escaleras, rampas, boulevard, recovas, sistemas pluviales y cloacales, iluminación y sectores verdes.

Actualmente, la etapa 1 se encuentra en ejecución con trabajos en el Casino y el Hotel Provincial, donde se realizaron tareas de retiro de pisos, nivelación, reacondicionamiento de contrapisos y reposición de solados graníticos, además de intervenciones en el frente marítimo y la Plazoleta Almirante Brown.

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El proyecto apunta a recuperar la impronta original diseñada por el arquitecto Bustillo, priorizando la conservación de las baldosas históricas existentes -que representan cerca del 30% del total- y su reproducción a partir de estudios técnicos realizados por especialistas del CONICET.