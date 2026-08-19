La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada- participará mañana de la Feria de Empleo organizada por la Universidad CAECE en su sede de Olavarría 2464.

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Durante la jornada, el equipo municipal atenderá en tres franjas horarias: de 09:30 a 11:30, de 15:00 a 16:30 y de 19:00 a 20:30. Allí brindará información sobre el mercado laboral local, asesoramiento sobre los servicios municipales disponibles y herramientas orientadas a mejorar los procesos de búsqueda de empleo.

La participación se enmarca en un programa integral de acompañamiento a vecinos y estudiantes para su inserción laboral. En ese contexto, días atrás se realizó en la casona de Villa Mitre el taller Gestión inteligente de la búsqueda laboral, coordinado junto a la empresa Grupo Ceta, donde se trabajó sobre confección de currículum vitae, preparación de entrevistas, trabajo en equipo y resolución de situaciones en entornos productivos.

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Además, desde el Municipio se informó que la plataforma MDQ Digital concentra actualmente ofertas laborales de empresas locales, con 20 búsquedas activas que abarcan 142 puestos de trabajo. Desde diciembre, el sistema registró aproximadamente 4500 derivaciones de postulantes a procesos de selección privados.

Los interesados pueden gestionar su participación de manera presencial en la Oficina de Empleo (Marcelo T. de Alvear 115) o en el quinto piso de Salta 1842, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00, o a través del portal web oficial del municipio www.mardelplata.gob.ar/empleo.

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