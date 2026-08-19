El sector de las panaderías atraviesa un escenario complejo en Mar del Plata como consecuencia de la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La situación también alcanza a otras actividades representadas por el Sindicato de Trabajadores Alfajores, Reposteros, Pizzeros, Heladeros y Servicios Rápidos de Mar del Plata (STARPYH), como las pizzerías, heladerías y fábricas de alfajores.

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En diálogo con El Marplatense, José García, secretario general de STARPYH, sostuvo que el principal problema que enfrenta actualmente el sector es la reducción del poder de compra de los trabajadores. Según explicó, los salarios perdieron una parte importante de su capacidad adquisitiva durante los últimos años y esa situación tiene una consecuencia directa sobre los comercios y establecimientos vinculados a la elaboración y venta de alimentos.

“El que consume es el trabajador”, señaló García, al explicar que cuando los ingresos familiares no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, el consumo se retrae y repercute rápidamente en actividades como las panaderías. En ese sentido, remarcó que la caída no se observa solamente en el sector que representa el sindicato, sino que se extiende al comercio, la gastronomía y otros rubros de la economía marplatense.

La situación de las panaderías

García puso especial énfasis en la situación de las panaderías y destacó que, pese a la baja en las ventas, existe un dato que considera positivo: el sector logró sostener las fuentes laborales. “Lo bueno es que no hay grandes despidos o no hay despidos justamente en panadería”, afirmó.

Según explicó, los empresarios del rubro vienen realizando un esfuerzo importante para mantener sus establecimientos abiertos y conservar a sus trabajadores. La caída del consumo genera dificultades para afrontar costos y sostener la actividad, pero hasta el momento no se produjo una ola de despidos en las panaderías marplatenses.

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Para el dirigente, esta situación representa una diferencia importante respecto de otros sectores que sí registraron cierres de establecimientos y pérdida de puestos laborales. “Los empresarios están haciendo un esfuerzo enorme a pesar de que hay bajo consumo”, sostuvo.

El impacto sobre el resto de la actividad

El panorama también alcanza a las pizzerías, heladerías y fábricas de alfajores. García explicó que se trata de actividades estrechamente relacionadas con el consumo interno y que, cuando los trabajadores tienen menos dinero disponible, esos gastos son los primeros que suelen reducirse.

La situación también repercute sobre las pequeñas y medianas empresas. Durante la entrevista, el dirigente mencionó estimaciones según las cuales alrededor de 40.000 pymes habrían cerrado en el país durante los últimos años, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

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En Mar del Plata, García vinculó esta situación con los niveles de desocupación y con las dificultades que atraviesan quienes pierden su empleo. Según relató, algunos trabajadores que recibieron una indemnización decidieron utilizar ese dinero para adquirir un vehículo y comenzar a trabajar con aplicaciones de transporte, como una alternativa para generar ingresos y sostener a sus familias.

Para el dirigente, ese tipo de situaciones también forman parte del problema del consumo: trabajadores que antes tenían un empleo estable pasan a desarrollar actividades informales o independientes y cuentan con menores ingresos y mayor incertidumbre.

Una preocupación que atraviesa a toda la ciudad

Desde el sector de panaderías consideran que la recuperación del consumo está directamente relacionada con la posibilidad de que los trabajadores recuperen poder adquisitivo. La situación, según García, no puede analizarse solamente desde la realidad de un rubro específico porque impacta sobre toda la economía local.

“El obrero no la está pasando bien y el consumo ha caído”, resumió. En ese sentido, planteó que si los salarios continúan perdiendo capacidad de compra, las dificultades se profundizarán para los comercios y las pequeñas empresas.

Mientras tanto, desde STARPYH sostienen que el desafío es mantener las fuentes laborales y atravesar el actual escenario con la menor cantidad posible de despidos y cierres. La expectativa está puesta en una recuperación del consumo, una mejor temporada turística y una mejora en los ingresos de los trabajadores que permita reactivar la actividad económica de Mar del Plata.