La Delegación Sierra de los Padres y Gloria de la Peregrina, realizó trabajos de mejora vial en 253 cuadras durante los primeros cinco meses de 2026.

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Según detallaron desde el área, se engranzaron 188 cuadras y se ejecutaron tareas de repaso, nivelado y cuneteado en distintos sectores de Sierra de los Padres, Colina de los Padres, Gloria de la Peregrina, Villa María del Mar, El Paraíso, Laguna de los Padres y caminos rurales de la zona.

Las intervenciones se concentraron especialmente en calles ubicadas a la vera de la Ruta 226, priorizando aquellas con mayores reclamos vecinales canalizados a través de la línea 147 y las principales vías de acceso utilizadas por los habitantes del sector.

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Además de las mejoras en la red vial, los equipos municipales realizaron trabajos de mantenimiento y puesta en valor en espacios públicos, plazas, plazoletas, establecimientos educativos y centros de salud.

Las tareas se desarrollaron en sectores como Laguna de los Padres, las escuelas provinciales de la zona, la Plaza Santa Paula, Gloria de la Peregrina, El Paraíso, Colina de los Padres, Colinas Verdes, el acceso Padre Luis Varetto, el CAPS La Peregrina y el Destacamento de Tránsito.

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