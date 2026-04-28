Los estrenos de la semana en plataformas incluirán la llegada de la cuarta temporada de la serie argentina El encargado, con Guillermo Francella. También la cuarta de Envidiosa y adaptaciones a formato serie de La casa de los espíritus, la novela de Isabel Allender, y de Hombres en llamas.

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SERIES

Lunes 27

Envidiosa // Temporada 4

-Netflix

-Vicky enfrenta las grietas de su nueva realidad: la convivencia con Matías y Bruno y el regreso inesperado de vínculos del pasado. Mientras lucha por sostener sus planes, debe aceptar que la vida es mucho más desordenada y distinta a lo que siempre imaginó.

Miércoles 29

La casa de los espíritus

-Prime Video

- Adaptación de la novela de Isabel Allende que recorre un siglo de la familia Trueba. Entre amores secretos y revoluciones sangrientas, la saga culmina en una crisis que enfrenta al tiránico patriarca con su propia nieta en un contexto de violencia y cambio social. Creada por Francisca Alegría y Andrés Wood, con Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Nicole Wallace.

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La maldición de Widow’s Bay

-AppleTV

-En este pintoresco pero aislado pueblo de Nueva Inglaterra, el alcalde Tom Loftis lucha por rescatar a una comunidad en crisis. Sin tecnología y rodeado de vecinos supersticiosos, deberá lidiar con la creciente creencia de que la isla oculta una antigua maldición. Con Matthew Rhys, Kate O'Flynn, Stephen Root.

American dad: un agente de familia // Temporada 21

-Disney

-La familia Smith continúa sus sátiras políticas y aventuras absurdas en Langley Falls. Esta etapa destaca por sus tributos musicales, parodias de acción y tramas alternativas que exploran a fondo a cada integrante, alejándose del protagonismo exclusivo de Roger.

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Jueves 30

Hombre en llamas

-Netflix

-John Creasy, un exmercenario atormentado por el estrés postraumático, intenta encontrar la redención en una nueva vida. Sin embargo, su camino a la paz se ve truncado cuando debe volver a las armas para luchar con una intensidad feroz en una batalla desesperada. Con Yahya Abdul-Mateen II, Bobby Cannavale, Alice Braga.

Viernes 1

El encargado // Temporada 4

-Disney+

-Eliseo alcanza la cima del poder, pero una conspiración liderada por su archienemigo, Matías Zambrano, amenaza con destruirlo. En un duelo que cruza todos los límites éticos, el portero más famoso deberá jugarse la vida en una batalla a todo o nada.

PELÍCULAS

Viernes 1

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Intercambiados

-Netflix

-Una pequeña criatura del bosque y un majestuoso pájaro del valle intercambian cuerpos por arte de magia. Siendo enemigos naturales por instinto, ahora se ven obligados a colaborar estrechamente para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas. Con las voces de Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan.