Para esta semana, las plataformas confirmaron varios estrenos, entre ellos el regreso de la premiada miniserie de antología Bronca, ahora con Oscar Isaac y Carey Mulligan en los protagónicos. También se estrenará la serie Margo tiene problemas de dinero, que cuenta entre sus protagonistas a Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Greg Kinnear y Nicole Kidman. Finalmente la temporada 5 de la popular serie Machos alfa y la nueva película de Peter Farrelly, Bolas arriba.

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SERIES

Lunes 13

La huella del oro

-HBO Max

-Fafner es un mercenario implacable que llega a una ciudad sitiada en busca de una recompensa. Entre batallas elementales y combates contra monstruos y gladiadores, recorre un camino moralmente ambiguo para recuperar los fragmentos de su pasado.

Miércoles 15

Margo tiene problemas de dinero

-AppleTV

-David E. Kelley

-Con solo 20 años, Margo abandona la universidad para enfrentar la maternidad soltera sin empleo ni recursos. Hija de una ex camarera y un ex luchador, debe luchar contra una montaña de deudas y la precariedad para construir un futuro para ella y su bebé. Con Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Greg Kinnear, Nicole Kidman.

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Jueves 16

Bronca // Temporada 2

-Netflix

-Una joven pareja presencia una violenta disputa entre su jefe y su esposa. Este incidente los sumerge en una red de favores, chantajes y juegos de poder dentro del elitista entorno de un club de campo, bajo la sombra de un influyente propietario multimillonario. Con Oscar Isaac y Carey Mulligan.

Viernes 17

Machos alfa // Temporada 5

-Netflix

-Pedro, Santi, Luis y Raúl intentan escapar de sus crisis personales -divorcios, deudas y fracasos sentimentales- fundando una “comuna” exclusiva para hombres. En este refugio, buscan procesar su fallida deconstrucción y fortalecer su amistad lejos de las presiones del mundo moderno.

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Domingo 19

Chernóbil, en el corazón del desastre // Miniserie

-Disney+

-A cuatro décadas del desastre nuclear más grave de la historia, National Geographic explora la zona de exclusión de Prípiat. A través de testimonios clave y acceso inédito a la planta, el documental revela por qué las secuelas de la explosión siguen vigentes en la actualidad.

PELÍCULAS

Miércoles 15

Bolas arriba

-Prime Video

-Brad y Elijah, dos audaces ejecutivos de marketing, desatan un escándalo global tras lanzar un polémico patrocinio de preservativos en plena Copa del Mundo en Brasil. Lo que comenzó como una celebración eufórica se convierte en una huida desesperada: para salvar sus carreras y sus vidas, deberán escapar de hinchas enfurecidos, criminales y políticos corruptos. Dirigida por Peter Farrelly, con Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Benjamin Bratt, Eva De Dominici.

Familia en renta

-Disney+

-Un actor estadounidense en Tokio, perdido y sin rumbo, acepta un empleo en una agencia de “familias de alquiler”. Al interpretar roles para desconocidos, las fronteras entre la actuación y la realidad se borran, llevándolo a descubrir conexiones humanas auténticas y un nuevo sentido de pertenencia. Con Brendan Fraser.

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Jueves 16

Ronaldinho

-Netflix

-Un recorrido biográfico por la vida y carrera de Ronaldinho Gaúcho, analizando su evolución desde que era un joven prodigio en Brasil hasta convertirse en un icono global del fútbol.

Viernes 17

La caja azul

-Prime Video

-En la Patagonia, un millonario recluido tras un accidente conoce a una mujer a través de una app de citas. Lo que comienza como un juego misterioso centrado en un objeto llamado "la caja azul" se transforma en una relación intensa, hasta que una advertencia anónima lo hace dudar de la identidad y las verdaderas intenciones de ella. Dirigida por Martín Hodara, con Luisana Lopilato, Gustavo Bassani, Jean Pierre Noher.

Nadie 2

-HBO Max

-Cuatro años después de su choque con la mafia rusa, Hutch sigue saldando una deuda millonaria mediante golpes contra criminales. Agotado por la violencia y distanciado de su esposa, decide llevar a su familia de vacaciones al lugar de su infancia, buscando reconectar mientras lidia con su peligrosa realidad profesional. Con Bob Odenkirk.