Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con una serie de estrenos destacados que abarcan distintos géneros, desde el thriller hasta la comedia y la animación, con títulos como Cabo de miedo entre las principales incorporaciones de la semana. Entre las novedades también se encuentra la serie No aptos para el trabajo, creada por Mindy Kaling, la animación Hoppers: operación castor y Turbulencia en la oficina, protagonizada por Jennifer López.

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SERIES

Martes 2

No aptos para el trabajo

-Disney+

-Cinco veinteañeros, obsesionados con su trabajo, luchan por alcanzar el éxito profesional en el barrio más glamuroso de Manhattan. Entre la ambición y la presión corporativa, intentarán encontrar, si les queda tiempo, la felicidad personal. Creada por Mindy Kaling.

Miércoles 3

Michael Jackson: el veredicto

-Netflix

-Documental que reconstruye el proceso judicial de 2003, cuando la megaestrella del pop fue acusada de pederastia. A través de testimonios de quienes estuvieron dentro de la sala, la obra revive la tormenta mediática que cautivó al mundo.

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Viernes 5

Cabo de miedo

-AppleTV

-Inspirada en el clásico film de Scorsese, la tormenta se avecina para Anna y Tom Bowden, un matrimonio de abogados. Su apacible vida se desmorona cuando Max Cady, el célebre asesino al que ellos enviaron a prisión, queda libre sediento de venganza. Con Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson.

PELÍCULAS

Miércoles 3

Hoppers: operación castor

-Disney+

-En la nueva película de Pixar, científicos descubren cómo trasladar la conciencia humana a animales robóticos hiperrealistas para comunicarse con la fauna. Gracias a esto, la joven Mabel se infiltrará en la naturaleza, descubriendo misterios que van mucho más allá de lo imaginado.

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La casaca de Dios

-Prime Video

-Décadas después de que Maradona inmortalizara la camiseta azul en el Mundial ‘86 frente a Inglaterra, la prenda sale a subasta. Titi, un humilde utilero marcado por el dolor, emprende una última misión para conseguirla, buscando sanar el pasado y el vínculo con su hija. Dirigida por Fernán Mirás, con Jorge Marrale, Natalia Oreiro, Damián Dreizik.

Viernes 5

El día del fin del mundo: Migración

-Prime Video

-Tras sobrevivir cinco años en un búnker tras el impacto de un cometa, Jeff Garrity y su familia salen a la superficie. Juntos emprenden un peligroso viaje por Europa hacia una zona habitable, enfrentando desastres naturales y a los despiadados sobrevivientes. Dirigida por Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis.

México 86

-Netflix

-La historia de Martín de la Torre, un hombre audaz y sin escrúpulos que usó su ingenio para llevar el Mundial de fútbol de 1986 a México a como diera lugar. Una trama que demuestra que, cuando no se puede ganar en la cancha, siempre hay otra forma de jugar. Con Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho.

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Turbulencia en la oficina

-Netflix

-Jackie dirige su aerolínea con mano dura y una regla inquebrantable: están prohibidas las relaciones entre empleados. Sin embargo, su estricta normativa y sus propias convicciones se pondrán a prueba con la llegada de un atractivo y nuevo abogado a la empresa. Dirigida por Ol Parker, con Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin.

El susurro

-HBO Max

-Huyendo de su padre violento, los hermanos Lucía y Adrián buscan refugio en una antigua mansión abandonada. Lo que parecía un escondite seguro se transforma en una pesadilla al descubrir una red de películas snuff y una oscura maldición familiar que los atrapa. Dirigida por Gustavo Hernández, con Luciano Cáceres, Marcelo Michinaux, Ana Clara Guanco.