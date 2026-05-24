Sebastián Pareja y Diego Santilli, dos de los hombres de La Libertad Avanza que participarán del Cabildo Abierto.

La Libertad Avanza realizará este lunes 25 de Mayo una actividad simultánea en los 135 municipios bonaerenses bajo el nombre de “Cabildo Abierto por la Libertad”.

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Entre las principales figuras que participarán de la jornada aparecen el ministro del Interior, Diego Santilli, y el diputado nacional Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Pareja encabezará la actividad en Pilar, mientras que Santilli será uno de los referentes centrales de la movida.

La convocatoria se produce en una semana donde el nombre de Santilli comenzó a sonar con fuerza como posible candidato a gobernador o vicegobernador bonaerense para las elecciones de 2027.

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Según explicaron desde el espacio libertario, en cada distrito los representantes tendrán la tarea de escuchar a los vecinos y elaborar un diagnóstico sobre las principales necesidades de cada localidad.

“Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”, señalaron desde la organización.

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Además, indicaron que toda la información recopilada durante la jornada será sistematizada para impulsar futuras propuestas legislativas y de gestión “basadas en las necesidades reales de los bonaerenses”.

La actividad también se da en medio del fortalecimiento político de La Libertad Avanza en territorio bonaerense y de los gestos de unidad que en los últimos días mostraron Karina Milei, Sebastián Pareja y Diego Santilli.

Fuente: Dib