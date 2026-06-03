El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un proyecto para derogar la Ley 12.573, una normativa vigente desde 2001 que regula la instalación de grandes superficies comerciales en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de atraer inversiones y generar empleo.

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La iniciativa busca eliminar el marco regulatorio que actualmente establece condiciones para la radicación, ampliación y funcionamiento de hipermercados y cadenas de distribución, y que fue diseñado para equilibrar la competencia con el comercio minorista.

La ley fue impulsada en un contexto de fuerte expansión de grandes cadenas durante la década de 1990, y desde entonces funciona como una herramienta de planificación comercial y territorial. En la práctica, exige que los emprendimientos de gran escala obtengan no solo habilitación municipal, sino también una factibilidad provincial que evalúa su impacto económico, urbano y social.

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Según explicó De Urraza, la derogación permitiría favorecer la llegada de nuevas cadenas comerciales, centros logísticos y plataformas de distribución, especialmente en ciudades del interior bonaerense y corredores regionales, como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, Necochea y San Nicolás.

“La iniciativa forma parte de una agenda legislativa orientada a reducir regulaciones que desalientan inversiones privadas y afectan la competitividad bonaerense”, sostuvo el legislador, quien estimó que la medida podría movilizar entre US$1500 y US$4000 millones en inversiones y generar entre 85.000 y 165.000 puestos de trabajo.

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Sin embargo, la propuesta genera resistencia en sectores vinculados al comercio minorista. Entidades como la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires han defendido históricamente la vigencia de esta normativa como herramienta para proteger a los pequeños comerciantes frente a grandes operadores.

Con información de DIB