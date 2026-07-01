La Justicia resolvió conceder un nuevo plazo para que la Municipalidad de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires continúen las negociaciones en busca de un acuerdo por el conflicto vinculado con la administración de Punta Mogotes.

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La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada este martes en el Juzgado a cargo de Simón Francisco Isacch, de la que participaron representantes legales del Municipio, funcionarios provinciales y autoridades de la Administración de Punta Mogotes.

Durante el encuentro, el magistrado convocó a las partes a explorar una instancia de conciliación y propiciar una solución consensuada al litigio, ampliando además el objeto de la audiencia a una causa conexa que también tramita en el mismo juzgado.

Tanto la representación de la Municipalidad como la de la Provincia coincidieron en que mantienen conversaciones para acercar posiciones y solicitaron contar con más tiempo para profundizar las negociaciones.

Ante ese escenario, el juez dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de agosto, a las 12, fecha en la que se retomará la audiencia para evaluar el avance de las tratativas.

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Además, se resolvió suspender hasta entonces los plazos procesales de ambas causas judiciales, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las conversaciones entre las partes.

El diferendo por Punta Mogotes se mantiene así en una etapa de negociación, mientras el Municipio y la Provincia intentan alcanzar un entendimiento que permita evitar una resolución judicial sobre el conflicto.



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