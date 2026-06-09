La investigación por el episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en Playa Grande, donde un joven de 22 años resultó atropellado tras recibir un empujón en medio de una pelea, avanzó este martes con una primera definición judicial: la causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas.

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La decisión se adoptó luego de que se formalizara una denuncia penal y de que la Fiscalía General resolviera que la investigación quede radicada en la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales.

A partir de ahora, la instrucción estará a cargo del fiscal Paulo Cubas y de la ayudante fiscal Carolina Castañeda, quienes solicitarán las primeras medidas de prueba para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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La calificación legal adoptada hasta el momento es provisoria y podría modificarse conforme avance la investigación. En ese sentido, la consideración de las lesiones como "leves" deberá ser respaldada por los informes médicos que serán incorporados al expediente durante las próximas semanas.

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El caso generó una fuerte repercusión pública luego de la difusión de videos en redes sociales que muestran el momento en que Valentín Lastra cae sobre la cinta asfáltica y es embestido por un vehículo que circulaba por la zona.

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Los representantes legales del joven cuestionaron la calificación inicial y sostuvieron que las imágenes exhiben una situación de extrema gravedad. Según plantearon, la investigación deberá determinar si existió una intención que exceda el marco de una simple agresión física.