El Tribunal Oral Federal 2 intimó a la ex presidente Cristina Fernández a abstenerse de realizar conductas que perturben la tranquilidad del barrio, tras el banderazo realizado el 14 de junio frente a su domicilio ubicado en San José 1111, en el marco de su prisión domiciliaria.

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La resolución judicial advierte que la ex mandataria debe cumplir con las condiciones impuestas para el cumplimiento de su pena y evitar acciones que impliquen un incumplimiento de las pautas establecidas. “Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones”, sostuvo el tribunal.

El episodio que motivó la advertencia incluyó la instalación de una bandera con la consigna De San José 1111 a la Rosada, desplegada durante una concentración convocada por la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. Según la Justicia, la estructura ocupó la vía pública sin autorización y generó cortes de calles y una importante aglomeración de personas.

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El fallo remarcó que la situación presentó características distintas a manifestaciones anteriores, ya que en esta ocasión la ex presidente “participó activamente” en el despliegue de la bandera, incluso utilizando el balcón de su domicilio como punto de anclaje y colaborando en la instalación.

El tribunal enumeró tres aspectos que tornan reprochable la conducta: el riesgo para la integridad física de la propia condenada y terceros, la posible comisión de una contravención municipal por el uso del espacio público sin permiso y la perturbación de la tranquilidad del vecindario.

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“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria”, señala la resolución, que marca un endurecimiento en el criterio judicial frente a este tipo de manifestaciones.

Con información de TN

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