La Justicia entregó un terreno a los hijos de una víctima del Plan Cóndor
La medida fue tomada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata como parte de una reparación histórica. El otro inmueble decomisado quedará en manos de la UIF.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata resolvió entregar uno de los terrenos decomisados en una causa por lavado de activos a los hijos de Alberto Mechoso Méndez, militante uruguayo secuestrado y asesinado durante el Plan Cóndor.
La Justicia consideró que existió una relación entre el dinero que le fue robado a la víctima durante la última dictadura y la compra de los inmuebles que años después fueron investigados en la causa judicial.
De esta manera, el terreno ubicado en Chascomús será transferido a Beatriz y Alberto Mechoso Castellonese como una medida de reparación por los daños sufridos por su familia.
En tanto, el segundo lote decomisado fue asignado a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que participó de la investigación. El fallo destacó la necesidad de priorizar una reparación concreta para las víctimas y sus familiares.
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