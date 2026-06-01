El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata resolvió entregar uno de los terrenos decomisados en una causa por lavado de activos a los hijos de Alberto Mechoso Méndez, militante uruguayo secuestrado y asesinado durante el Plan Cóndor.

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La Justicia consideró que existió una relación entre el dinero que le fue robado a la víctima durante la última dictadura y la compra de los inmuebles que años después fueron investigados en la causa judicial.

De esta manera, el terreno ubicado en Chascomús será transferido a Beatriz y Alberto Mechoso Castellonese como una medida de reparación por los daños sufridos por su familia.

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En tanto, el segundo lote decomisado fue asignado a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que participó de la investigación. El fallo destacó la necesidad de priorizar una reparación concreta para las víctimas y sus familiares.

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