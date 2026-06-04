El Juzgado de Paz de Mar Chiquita ordenó una restricción de acercamiento y cese de hostigamiento contra el consejero escolar Facundo Bissio, denunciado por la directora de la Escuela Secundaria N°5 de Mar de Cobo, Andrea Alvarez. La medida estará vigente hasta fines de agosto.

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La resolución judicial se complementa con un sumario administrativo iniciado tras la presentación realizada durante la segunda semana de mayo, actualmente en curso en el ámbito educativo.

Según se informó, la denuncia se originó a partir de un reclamo de la directora por una presunta irregularidad vinculada a la licencia de Bissio, quien se desempeñaba como secretario en la institución antes de asumir como consejero escolar tras integrar una lista electoral en 2025.

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De acuerdo a lo expuesto, una demora administrativa habría impedido que su suplente percibiera el salario en tiempo y forma. Ante ese planteo, el consejero habría reaccionado de manera desmedida, lo que derivó en la denuncia y las posteriores medidas judiciales y administrativas.

La investigación sumarial es llevada adelante por la Jefatura Distrital de Educación de Mar Chiquita.

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El caso se da en paralelo a otra controversia en la misma institución vinculada a una supuesta explosión de un calefactor. Tras declaraciones de la presidente del Consejo Escolar, María Alicia López, se difundió un acta de un gasista matriculado que indicó no haber encontrado “tizne o vestigios de alguna naturaleza”.

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Bissio, además de su rol como consejero escolar, es dirigente de Suteba y recientemente finalizó su mandato como secretario general del gremio docente en Mar Chiquita.

Con información de El Ciudadano de Mar Chiquita