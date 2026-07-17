La imagen de varios futbolistas argentinos sosteniendo una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” después de la victoria ante Inglaterra tuvo una repercusión especial entre los veteranos de guerra. Uno de ellos fue Fernando Álvarez, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Mar del Plata, quien aseguró que el gesto sorprendió y conmovió a sus compañeros.

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Álvarez tenía apenas 19 años cuando fue enviado a las islas como integrante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, una de las unidades que intervino en algunos de los enfrentamientos más duros del conflicto. Más de cuatro décadas después, observó el partido desde la sede de la institución marplatense.

En conversación con Radio Mitre Mar del Plata, el excombatiente expresó: “Yo creo que ha sorprendido al mundo entero esta bandera. Una pequeña bandera que dice todo”. También remarcó que el símbolo logró trascender el resultado deportivo y volvió a colocar la cuestión Malvinas ante la mirada internacional.

El referente local cuestionó la decisión de impedir el ingreso de referencias a las islas por considerarlas mensajes políticos. “Es parte de nuestro territorio. No creo que a alguien le pueda molestar”, sostuvo, y recordó que el reclamo argentino de soberanía continúa vigente.

Álvarez también valoró la espontaneidad con la que los jugadores recibieron la bandera lanzada desde la tribuna. Según relató, Giovani Lo Celso fue uno de los primeros en desplegarla y sus compañeros se sumaron sin dudar.

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“Gracias, porque se vio que no lo hicieron por obligación”, manifestó. Luego agregó: “Es una causa nacional, ya la tenemos impregnada”, al destacar que actualmente resulta imposible separar la identidad argentina del reclamo por las islas.

Durante la entrevista, el presidente del Centro de Excombatientes también se refirió al creciente interés de los jóvenes. Explicó que existe un antes y un después del 40.º aniversario de la guerra y aseguró que la causa logró acercarse con mayor fuerza a las nuevas generaciones.

“Los jóvenes se nos arriman, nos tocan; es como que les ha calado el tema Malvinas”, señaló. En ese sentido, destacó que alumnos de distintos niveles educativos visitan la institución para participar de charlas, hacer trabajos y conocer las experiencias de los veteranos.

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Además, afirmó que actualmente las conversaciones en las escuelas se desarrollan con una atención que antes no era habitual. “Hoy vamos a dar una charla y hay un silencio increíble. Eso es respeto”, expresó al describir el vínculo con los estudiantes.

Para el referente marplatense, la bandera mostrada por los futbolistas dejó una imagen que superó ampliamente el marco de un partido. “Fue una sorpresa y enseguida a uno se le pone la piel de otro color”, concluyó al recordar la escena que emocionó a los veteranos y a miles de argentinos.