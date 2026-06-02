La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó hoy el pedido de revisión del fallo presentado por los fondos Petersen y Eton Park en el juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que el Gobierno argentino consideró un respaldo a su posición en el litigio.

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La solicitud, conocida como “rehearing in banc”, buscaba que la totalidad de los jueces del tribunal volviera a analizar la sentencia. Sin embargo, el planteo fue desestimado, lo que implica un revés para los demandantes representados por Burford Capital.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina señalaron que la resolución “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.

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El presidente Javier Milei celebró la decisión en redes sociales: “Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF”.

El litigio, que se desarrolla desde hace años en tribunales de Manhattan, se centra en los reclamos de los fondos de inversión por los presuntos perjuicios derivados de la expropiación de la petrolera en 2012.

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Según analistas internacionales, el rechazo a este recurso reduce significativamente las opciones procesales de los demandantes en esta etapa de apelación, aunque desde Burford Capital evalúan alternativas para continuar el litigio.

Con información de Noticias Argentinas