La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 3 atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de la alumna Camila Avril Parra Scapuccio, estudiante de 4° año 1° división.

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A través de un comunicado, el equipo de conducción del establecimiento expresó su pesar por la partida de la joven y destacó las cualidades humanas que la caracterizaban.

"Camila era una alumna cálida, amable, muy amorosa y siempre con una sonrisa, que dejó una profunda huella en los corazones de sus compañeros, amigos y de todos los que la conocieron", señalaron desde la institución.

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La adolescente murió en su vivienda del barrio San José, ubicada sobre la calle Laprida al 3000. Según se informó, sufrió una obstrucción de las vías respiratorias mientras ingería alimentos.

Personal médico acudió rápidamente al domicilio y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, aunque lamentablemente no fue posible revertir el cuadro.

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La noticia causó una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeros y docentes. A través de un comunicado, el equipo de conducción de la EEST N° 3 expresó su pesar por la pérdida de la estudiante.

El velatorio se realizó en las instalaciones de Piovano, en 3 de Febrero 3636, donde familiares, allegados y miembros de la comunidad educativa le dieron el último adiós.

La partida de Camila generó un profundo impacto en la comunidad marplatense, que hoy la recuerda con afecto, cariño y respeto. Asimismo, las autoridades educativas hicieron llegar sus condolencias y acompañamiento a la familia, compañeros, amigos y seres queridos de la estudiante en este difícil momento.