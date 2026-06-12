La CGT Regional Mar del Plata-Batán advirtió que la exclusión de Mar del Plata del régimen de Zona Fría provocará un fuerte impacto económico al obligar a miles de familias a destinar más ingresos al pago del gas, reduciendo el consumo y afectando la actividad comercial en la ciudad.

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Desde la central obrera señalaron que la medida implicará un “nuevo golpe al poder adquisitivo de los hogares” y alertaron sobre sus consecuencias en un contexto local ya complejo en términos de empleo, producción y ventas.

Según estimaciones, alrededor de 250.000 usuarios residenciales del partido de General Pueyrredon se verán afectados por aumentos en las tarifas. En ese escenario, entre 28.000 y 32.000 millones de pesos anuales dejarían de destinarse al consumo para cubrir el costo del gas, lo que equivale a unos 2500 millones de pesos mensuales menos circulando en la economía local.

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“Esta decisión representa un nuevo golpe al poder adquisitivo de los hogares y tendrá consecuencias económicas negativas para una ciudad que ya exhibe indicadores alarmantes en materia de empleo, producción y actividad comercial”, remarcaron desde el Consejo Directivo de la CGT.

Asimismo, cuestionaron a sectores de la dirigencia política local al afirmar que “priorizan sus ambiciones personales y partidarias por encima de las necesidades de nuestros vecinos”, y apuntaron contra el intendente Agustín Neme, el ex intendente Guillermo Montenegro, el senador Alejandro Rabinovich y aliados políticos por acompañar la medida.

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En ese marco, advirtieron que la suba en las tarifas de gas profundizará problemáticas ya existentes como la caída del consumo, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de los ingresos.

Finalmente, la central obrera aseguró que continuará defendiendo los intereses de trabajadores, jubilados y familias marplatenses, y que seguirá señalando a quienes “les dan la espalda a los vecinos de nuestra ciudad”.

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