Ubicada en las montañas del norte de Portugal, la Casa do Penedo fue diseñada para integrarse al paisaje sin alterar el entorno natural.

Construida en la década de 1970 en la región portuguesa de Fafe, la Casa do Penedo es considerada uno de los ejemplos más llamativos de arquitectura integrada al ambiente. Concebida originalmente como una residencia de descanso familiar, la vivienda ganó fama internacional por su diseño entre rocas naturales y por prescindir durante décadas de servicios modernos como la electricidad.

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La historia de la construcción comenzó cuando un ingeniero portugués buscó crear una casa de veraneo en medio de las montañas del norte del país. En lugar de modificar el terreno para levantar una edificación convencional, decidió aprovechar cuatro enormes rocas de granito que ya formaban parte del paisaje.

El resultado fue una vivienda prácticamente esculpida entre los bloques de piedra, que funcionan como paredes, cimientos y parte de la estructura principal. Esa integración con el entorno le valió el apodo de "la casa de Los Picapiedra", en referencia a la popular serie animada ambientada en la prehistoria.

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En el interior, los espacios fueron acondicionados con madera y hormigón para cerrar las aberturas naturales que dejan las rocas. Sin embargo, la textura original de la piedra permanece visible en gran parte de la vivienda, aportando una estética rústica y singular.

Uno de los aspectos más llamativos de la Casa do Penedo es que nunca contó con conexión a la red eléctrica. Durante años funcionó sin energía convencional y dependió de soluciones básicas para la vida cotidiana. Para enfrentar las bajas temperaturas de la montaña, sus habitantes recurrieron principalmente a una chimenea y al aislamiento natural que proporciona la propia masa rocosa.

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Con el paso del tiempo, la construcción se transformó en un fenómeno turístico. La difusión de imágenes en internet y redes sociales atrajo a miles de visitantes curiosos por conocer de cerca una de las viviendas más particulares de Europa.

La creciente popularidad también generó inconvenientes. Según sus propietarios, la afluencia masiva de turistas derivó en episodios de vandalismo e ingresos no autorizados, lo que obligó a reforzar puertas y ventanas para proteger la estructura.

Actualmente, la Casa do Penedo ya no funciona como residencia privada y se convirtió en un pequeño museo abierto al público. Su historia y su diseño continúan despertando interés entre arquitectos, viajeros y defensores de la construcción sustentable, que la consideran un ejemplo de convivencia armónica entre la obra humana y el paisaje natural.

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Fuente: Clarin