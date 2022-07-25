Si bien las consecuencias de la pandemia en el bienestar general de las personas comienzan a verse con más frecuencia en las consultas médicas, también es notable cómo se ha tomado conciencia sobre la necesidad de llevar adelante hábitos saludables que incluyan aspectos de la alimentación, de la actividad física y también la búsqueda de actividades vinculadas al ocio con el fin de reducir el estrés.

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“Tanto los estudios a nivel local como a nivel global coinciden en señalar que más del 60% de las personas aumentó de peso con respecto a la prepandemia producto de la poca actividad física, el incremento del consumo de alcohol y del “comer emocional” ligado al estrés. También impactaron otras variables como las alteraciones del sueño y los cambios de hábitos y rutinas”, señala la Dra. Pamela Szlain, especialista en Nutrición y en Medicina general y familiar.

Y apunta que durante la pandemia, quienes ya tenían sobrepeso fueron las personas más afectadas.

Es que la obesidad trae a corto, mediano y largo plazo un sinfín de problemas de salud, tales como: alteraciones cardiometabólicas y/o renales; aumento de riesgo de padecer diabetes, hipertensión arterial, dolores, problemas articulares; o padecer consecuencias en la salud sexual y reproductiva.

Consejos para hacer el cambio

Entre las principales recomendaciones que menciona la Dra. Szlain para mejorar la salud y generar bienestar, se encuentran la planificación de las comidas (inclusive compras, los horarios, el menú), llevar una alimentación saludable, incluyendo verduras y frutas y evitando procesados y ultraprocesados.

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A su vez, es fundamental planificar -en la medida de lo posible- una actividad física y una actividad recreativa que la persona disfrute. Ello ayudará a manejar el estrés y mejorar también el sueño y el descanso.

Según la especialista, “con la actividad física se fortalecen los músculos y se baja la grasa corporal, colaborando así a disminuir la posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. A su vez, se incrementa la insulinosensibilidad y esto reduce el riesgo de diabetes, de hipertensión arterial y de colesterol. En simultáneo, la liberación de endorfinas disminuye el riesgo de padecer depresión”.

Por otro lado, remarca que desde su experiencia, los pacientes están más atentos a cuidar su salud con respecto a la prepandemia.

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“El Covid-19 impulsó una nueva tendencia, que se ve fortalecida por la posibilidad de realizar clases todo tipo de clases de gimnasia o de yoga vía streaming, por ejemplo”, subraya la Dra. Szlain.

Sobre el autor El Marplatense