Vida Saludable

La salud del cerebro es clave para una vida en plenitud
Todas las acciones están relacionadas con esa parte del cuerpo.
Todas las acciones están relacionadas con esa parte del cuerpo.
El especialista en clínica médica y nutrición Jorge Ruiz advierte que llevar una buena alimentación y realizar ejercicio sin exceso ayudan a mejorar la calidad de vida.
Se ha tomado conciencia sobre la necesidad de tener hábitos saludables.
Opciones fáciles, ricas y saludables.
El principio del año es un buen momento para cambiar hábitos.
El Coronavirus potenció las prácticas saludables como el yoga y las actividades al aire libre.