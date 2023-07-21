Después de la pandemia muchos cuidadores han regresado a sus puestos de trabajo, algunos full time y otros en la modalidad híbrida. Entonces ¿qué pasa con las mascotas, en especial con los perros, en el tiempo en el que sus cuidadores no están en casa?

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La pandemia también creó una necesidad o un nuevo factor para el bienestar laboral: el estar acompañados de nuestras mascotas mientras estamos trabajando.

Las oficinas pet friendly

Tener oficinas pet friendly es sumamente importante para los colaboradores:

Mejora del bienestar emocional: las mascotas pueden proporcionar apoyo emocional y aliviar el estrés. Tener a sus perros en la oficina puede ayudar a los colaboradores a sentirse más felices, relajados y conectados, lo que puede tener un impacto positivo en su bienestar general.

las mascotas pueden proporcionar apoyo emocional y aliviar el estrés. Tener a sus perros en la oficina puede ayudar a los colaboradores a sentirse más felices, relajados y conectados, lo que puede tener un impacto positivo en su bienestar general. Ambiente laboral agradable: la presencia de mascotas en la oficina puede crear un ambiente más relajado y sociable. Las mismas pueden proporcionar compañía, reducir el estrés y fomentar un ambiente de trabajo positivo. Además, pueden actuar como un punto de conexión entre los empleados y fomentar la interacción social.

la presencia de mascotas en la oficina puede crear un ambiente más relajado y sociable. Las mismas pueden proporcionar compañía, reducir el estrés y fomentar un ambiente de trabajo positivo. Además, pueden actuar como un punto de conexión entre los empleados y fomentar la interacción social. Mejora de la productividad: al reducir las preocupaciones, bajar los niveles de estrés y mejorar el estado de ánimo, se incrementa la concentración y la motivación de los trabajadores.

al reducir las preocupaciones, bajar los niveles de estrés y mejorar el estado de ánimo, se incrementa la concentración y la motivación de los trabajadores. Reducción del ausentismo: permitir la presencia de mascotas en la oficina puede ayudar a reducir el ausentismo laboral. Los colaboradores que tienen mascotas pueden sentirse más cómodos en las empresas si saben que sus perros están permitidos y son bienvenidos en la oficina.

permitir la presencia de mascotas en la oficina puede ayudar a reducir el ausentismo laboral. Los colaboradores que tienen mascotas pueden sentirse más cómodos en las empresas si saben que sus perros están permitidos y son bienvenidos en la oficina. Equilibrio entre la vida personal y laboral: para los colaboradores de empresas pet friendly, tener a sus mascotas en el trabajo es uno de los beneficios más valorados, ya que ellas forman parte fundamental de sus vidas. Las empresas pet friendly demuestran que se preocupan por su personal y por tener un balance saludable entre la vida laboral y la vida personal.

La importancia de las reglas de convivencia

Es importante tener en cuenta que la implementación de una política pet friendly debe ser gestionada de forma adecuada, se deben aplicar ciertas regulaciones y normas.

Por ello, las empresas deben establecer requisitos básicos y normas de convivencia, de seguridad e higiene para asegurar el confort y la seguridad de todos y para mantener la armonía y el clima habitual de trabajo, mientras se disfruta de la compañía de nuestras mascotas.

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Sobre el autor El Marplatense