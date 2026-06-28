La Biblioteca Marechal presentó su agenda de julio con propuestas para todas las edades
Durante todo el mes habrá muestras de arte, presentaciones de libros, ciclos de lectura, espectáculos de títeres, talleres infantiles y actividades especiales por las vacaciones de invierno. La mayoría de las propuestas serán gratuitas.
La Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, ubicada en 25 de Mayo 3108, dio a conocer la programación de actividades para julio, con una agenda que incluye propuestas culturales, literarias y recreativas destinadas tanto a marplatenses como a turistas. El cronograma, organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), contempla eventos gratuitos y otros arancelados para distintos públicos.
Las actividades comenzarán con la muestra de arte "Sábados Culturales", del grupo Cul Mardel, que podrá visitarse del 1 al 13 de julio con entrada libre. El miércoles 1, de 14 a 16, se desarrollará el encuentro de lectores "Ananda", coordinado por Mónica Echenique en la Biblioteca de Autores Marplatenses. La propuesta abordará la literatura infantil desde una perspectiva teórico-práctica y finalizará con una producción literaria colectiva.
Libros, literatura y títeres
La agenda también incluye varias presentaciones literarias. El jueves 2 a las 17, la Editorial Arte Sin Aduanas presentará la antología "Humanidad" y el libro "En lo profundo del arrepentimiento", de Gastone Cappelloni. El Club de Lectura de Julio, coordinado por Lara Ribero, tendrá encuentros gratuitos el viernes 3, martes 7 y martes 14, de 14.30 a 16.30.
El viernes 3 a las 15 será el turno de la presentación del libro "Autorretratos", de Marcelo Saraceno, con lecturas y acompañamiento musical. Ese mismo día, a las 18.30, comenzará el Ciclo de Títeres con la obra "Juan Panadero", de Daniel Di Lorenzo. Las entradas tendrán un valor de $4.500 y podrán adquirirse en la boletería de la biblioteca, de lunes a viernes de 14 a 19.
Además, el martes 14 a las 15 se realizará la Ronda Literaria Abierta "Te queremos escuchar", coordinada por Cristina Larice y con acceso gratuito.
Vacaciones de invierno
Durante el receso invernal, la Sala Infantil ofrecerá el ciclo gratuito "La Hora del Cuento", de lunes a jueves a las 16. La programación incluirá narraciones orales, lecturas para niños, cuentos interactivos y presentaciones especiales de colectividades.
Los lunes 20 y 27, Margarita Luna estará a cargo de las narraciones. El martes 21 se desarrollará la propuesta "Palabreros que dicen y abren caminos", destinada a chicos de entre 4 y 12 años. El miércoles 22, Silvia Manjon coordinará un espacio interactivo, mientras que el jueves 23 las narraciones estarán a cargo de Natalia Marsiglio.
La agenda continuará con la participación de la agrupación Kapla Croata Mar del Plata, que el martes 28 presentará relatos folklóricos, canciones y danzas típicas. El miércoles 29, el grupo de Residentes Venezolanos realizará una lectura dramatizada de cuentos tradicionales y el jueves 30 a las 15, los Residentes Rusos ofrecerán relatos folklóricos, una exhibición de libros y un concierto del ensamble Del Volga.
Talleres para chicos
Durante las vacaciones también se desarrollarán tres talleres arancelados para niños de entre 4 y 12 años, con cupos limitados a 15 participantes por actividad. El valor será de $10.000 para cada menor, incluyendo materiales, y de $5.000 para el adulto acompañante.
El taller "Construí tu propio títere" se dictará los martes y jueves de 17.30 a 19 e incluirá la elaboración de títeres bocones con material reciclado, títeres de guante, escenas de "Lambe Lambe" y personajes para animación compartida.
Los miércoles se realizará "Aventuras con Megafauna", inspirado en el libro "Pequeñas Prehistorias", con actividades dedicadas a gliptodontes y tigres dientes de sable. En tanto, los lunes se ofrecerá "Gira-Palabras para abrir mundos", donde se trabajará sobre historietas y la relación entre literatura y música.
K-POP y Harry Potter
Entre las propuestas especiales se destaca K-LAND, un encuentro gratuito para fanáticos del K-POP que se desarrollará el viernes 31 de julio, de 14 a 19. Organizado por Nova Producciones, incluirá juegos temáticos, trivias, sorteos, clases de danza, shows y un cierre musical.
El cierre del mes será el viernes 31, cuando la biblioteca celebrará el cumpleaños de Harry Potter junto a Wizard Town. La jornada, también gratuita, ofrecerá debates literarios, decoración de tortas, clases de varitología, espacios fotográficos inspirados en Diagon Alley, emprendimientos locales, cafetería y golosinas temáticas. Los materiales se entregarán por orden de llegada hasta agotar existencias.
Para obtener más información sobre las actividades o realizar consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 223 542-3677.