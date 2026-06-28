La Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, ubicada en 25 de Mayo 3108, dio a conocer la programación de actividades para julio, con una agenda que incluye propuestas culturales, literarias y recreativas destinadas tanto a marplatenses como a turistas. El cronograma, organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), contempla eventos gratuitos y otros arancelados para distintos públicos.

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Las actividades comenzarán con la muestra de arte "Sábados Culturales", del grupo Cul Mardel, que podrá visitarse del 1 al 13 de julio con entrada libre. El miércoles 1, de 14 a 16, se desarrollará el encuentro de lectores "Ananda", coordinado por Mónica Echenique en la Biblioteca de Autores Marplatenses. La propuesta abordará la literatura infantil desde una perspectiva teórico-práctica y finalizará con una producción literaria colectiva.

Libros, literatura y títeres

La agenda también incluye varias presentaciones literarias. El jueves 2 a las 17, la Editorial Arte Sin Aduanas presentará la antología "Humanidad" y el libro "En lo profundo del arrepentimiento", de Gastone Cappelloni. El Club de Lectura de Julio, coordinado por Lara Ribero, tendrá encuentros gratuitos el viernes 3, martes 7 y martes 14, de 14.30 a 16.30.

El viernes 3 a las 15 será el turno de la presentación del libro "Autorretratos", de Marcelo Saraceno, con lecturas y acompañamiento musical. Ese mismo día, a las 18.30, comenzará el Ciclo de Títeres con la obra "Juan Panadero", de Daniel Di Lorenzo. Las entradas tendrán un valor de $4.500 y podrán adquirirse en la boletería de la biblioteca, de lunes a viernes de 14 a 19.

Además, el martes 14 a las 15 se realizará la Ronda Literaria Abierta "Te queremos escuchar", coordinada por Cristina Larice y con acceso gratuito.

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Vacaciones de invierno

Durante el receso invernal, la Sala Infantil ofrecerá el ciclo gratuito "La Hora del Cuento", de lunes a jueves a las 16. La programación incluirá narraciones orales, lecturas para niños, cuentos interactivos y presentaciones especiales de colectividades.

Los lunes 20 y 27, Margarita Luna estará a cargo de las narraciones. El martes 21 se desarrollará la propuesta "Palabreros que dicen y abren caminos", destinada a chicos de entre 4 y 12 años. El miércoles 22, Silvia Manjon coordinará un espacio interactivo, mientras que el jueves 23 las narraciones estarán a cargo de Natalia Marsiglio.

La agenda continuará con la participación de la agrupación Kapla Croata Mar del Plata, que el martes 28 presentará relatos folklóricos, canciones y danzas típicas. El miércoles 29, el grupo de Residentes Venezolanos realizará una lectura dramatizada de cuentos tradicionales y el jueves 30 a las 15, los Residentes Rusos ofrecerán relatos folklóricos, una exhibición de libros y un concierto del ensamble Del Volga.

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Talleres para chicos

Durante las vacaciones también se desarrollarán tres talleres arancelados para niños de entre 4 y 12 años, con cupos limitados a 15 participantes por actividad. El valor será de $10.000 para cada menor, incluyendo materiales, y de $5.000 para el adulto acompañante.

El taller "Construí tu propio títere" se dictará los martes y jueves de 17.30 a 19 e incluirá la elaboración de títeres bocones con material reciclado, títeres de guante, escenas de "Lambe Lambe" y personajes para animación compartida.

Los miércoles se realizará "Aventuras con Megafauna", inspirado en el libro "Pequeñas Prehistorias", con actividades dedicadas a gliptodontes y tigres dientes de sable. En tanto, los lunes se ofrecerá "Gira-Palabras para abrir mundos", donde se trabajará sobre historietas y la relación entre literatura y música.

K-POP y Harry Potter

Entre las propuestas especiales se destaca K-LAND, un encuentro gratuito para fanáticos del K-POP que se desarrollará el viernes 31 de julio, de 14 a 19. Organizado por Nova Producciones, incluirá juegos temáticos, trivias, sorteos, clases de danza, shows y un cierre musical.

El cierre del mes será el viernes 31, cuando la biblioteca celebrará el cumpleaños de Harry Potter junto a Wizard Town. La jornada, también gratuita, ofrecerá debates literarios, decoración de tortas, clases de varitología, espacios fotográficos inspirados en Diagon Alley, emprendimientos locales, cafetería y golosinas temáticas. Los materiales se entregarán por orden de llegada hasta agotar existencias.

Para obtener más información sobre las actividades o realizar consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 223 542-3677.