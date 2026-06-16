La Asociación Bancaria acordó una actualización salarial del 2,1% para mayo junto a las cámaras empresariales del sector, lo que llevó el salario inicial mensual a $2.437.232,92, según informó.

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El monto total se compone de un salario básico de $2.368.759,48 más $68.473,44 correspondientes a la participación en las ganancias (ROE), lo que configura el ingreso inicial del sector.

Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo indicaron que “esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”.

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El acuerdo implica que, en los primeros cinco meses del año, el incremento acumulado alcanza el 14,7% respecto de los salarios de diciembre de 2025. Según el gremio, este porcentaje se ubica en línea con la inflación registrada en el mismo período.

“De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señalaron en un comunicado oficial.

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Por otra parte, también se actualizó el bono mínimo por el Día del Bancario -que se celebra el 6 de noviembre-, el cual quedó establecido de manera transitoria en $2.111.667,14.

Con información de Noticias Argentinas

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