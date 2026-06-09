Kimberley y Alvarado volverán a verse las caras este domingo desde las 15 en el estadio José María Minella, en el encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Federal. Por cuestiones de seguridad y organización, la localía le corresponde al conjunto de Polonia y Vertiz, que podrá contar con el acompañamiento de su gente.

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Mientras tanto, continúa la expectativa por una posible habilitación para que también pueda asistir público visitante, una decisión que dependerá de las autoridades competentes y del cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de eventos.

En lo deportivo, el compromiso promete emociones fuertes. Kimberley llega ubicado en la tercera posición con 17 puntos y atraviesa un buen momento en el certamen. Por encima aparece Alvarado, que suma 19 unidades y que buscará consolidarse.

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Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos equipos, el choque del domingo aparece como una parada clave en la lucha por los puestos de arriba.

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