El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró hoy el 1° Congreso Bonaerense de Trabajo en el hotel 13 de Julio de Mar del Plata, donde cuestionó la política económica del Gobierno nacional y llamó a construir una alternativa centrada en el empleo y la producción.

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Durante su discurso, Kicillof fue contundente al afirmar que “Milei está destruyendo el aparato productivo argentino. No es que les salió mal, es el objetivo del gobierno”. En ese sentido, enumeró sectores afectados y sostuvo: “La pesca, el turismo, las pymes, las cooperativas, las grandes empresas, todo en crisis”.

El mandatario provincial también advirtió sobre el crecimiento del empleo informal: “Lo que creció es el monotributo. Gente que ha perdido su relación laboral y que ahora hace changa, vive de una cosa de la otra, con mucha dificultad y sin la cobertura de sus derechos laborales”.

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En materia económica, cuestionó el endeudamiento. “Cada vez que Milei se endeuda festeja. Pero no lo paga él ni Toto Caputo. Lo tenemos que pagar nosotros, el trabajo bonaerense, el trabajo argentino”, dijo y rechazó la idea de soluciones externas: “Nos quieren convencer de que los problemas los van a solucionar tres o cuatro tipos con plata que vienen de Silicon Valley. En Argentina sabemos que no hay proyecto de país si no hay participación del movimiento obrero y los empresarios nacionales”.

Kicillof planteó dos modelos de país. “Hay un camino que es con derechos laborales, con industria nacional, con salud pública gratuita para todos, con educación, con ciencia, con la Universidad Pública, con dignidad para los laburantes, para nuestro pueblo y un camino que es con soberanía nacional”, enumeró. Y agregó: “Tenemos que fundar una alternativa que explique bien que gobernar es cuidar a los nuestros y que gobernar es crear trabajo”.

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Luego, en diálogo con la prensa, se refirió a la disputa entre la Provincia y el Municipio por Punta Mogotes y expresó que “volvemos a convocar al municipio para que participe y aporte en este proceso”.

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Por último, sobre la decisión del Gobierno nacional de vender las unidades turísticas de Chapadmalal, sostuvo: “Detrás de la medida podría existir un interés inmobiliario” y agregó que “si la Nación no está dispuesta a sostener el complejo, la Provincia está abierta a discutir una eventual transferencia para garantizar su preservación, mantener el empleo y asegurar la continuidad de un espacio emblemático del turismo social argentino”.