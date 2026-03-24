Luego de una semana marcada por cambios en el juego y voto positivo, el participante no logró reunir el apoyo necesario del público y se convirtió en el nuevo eliminado del reality. De esta manera, Lola continúa en competencia.



Luego de una semana marcada por el escándalo del complot y la sanción que anuló todos los votos, el juego cambió por completo. El Big decidió mandar a todos los jugadores a placa, incluso al líder Manu, que perdió su inmunidad.

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En este contexto, la definición avanzó con voto positivo, donde el público eligió quién continúa en la casa. Durante la semana, varios participantes lograron salir de la placa gracias al apoyo de la gente.

Este domingo, los nueve salvados fueron Manu, Eduardo, Brian, Titi, Mavinga, Franco, Danelik, La Maciel y Lolo, quienes siguen en competencia.

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De esta manera, la placa se fue depurando hasta llegar al mano a mano final entre Kennys y Lola.

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