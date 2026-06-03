La Multisectorial de Jubilados y Pensionados de General Pueyrredon realizó este mediodía un “frazadazo” frente a la Municipalidad, en Luro e Yrigoyen, para rechazar posibles recortes en los subsidios al gas y visibilizar la preocupación de vecinos ante eventuales cambios en las tarifas energéticas.

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La iniciativa se llevó adelante en respuesta al temor de que se modifiquen o eliminen los descuentos vigentes en las facturas de gas, denominado Zona Fría, un beneficio clave para la región.

Desde la organización señalaron que la protesta tuvo como objetivo expresar una preocupación que trasciende lo local y se inscribe en un escenario de alcance regional y nacional, ante la posibilidad de cambios en la política de subsidios energéticos.

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El “frazadazo” se desarrolló como una medida simbólica y pacífica para alertar sobre el impacto económico que podría generar la quita de beneficios, especialmente en una ciudad con bajas temperaturas durante gran parte del año.

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