Un joven de 19 años fue baleado este lunes por la tarde en el barrio Centenario y se encuentra internado en grave estado tras recibir un disparo en el tórax.

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El hecho ocurrió cerca de las 19 en una vivienda ubicada en la zona de México y General Roca, en la ciudad de Mar del Plata. Por motivos que aún se intentan establecer, el joven resultó herido y fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al hospital.

Actualmente permanece internado con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, mientras los profesionales médicos siguen de cerca su evolución.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, quien junto a efectivos policiales trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque. Por el momento no trascendieron detalles sobre los autores ni la mecánica del hecho.

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