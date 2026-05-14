La Municipalidad informó que el Punto Verde Móvil funcionará mañana de 09:00 a 12:00 en la plaza Edgardo Gabín (Colectora Ruta 88 y Ramón Carrillo), en Batán, donde se recepcionarán residuos reciclables y, en simultáneo, se realizarán actividades del programa PREVENIR y la entrega de ejemplares del plan Adoptá un árbol.

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El dispositivo, coordinado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), se instala semanalmente en distintos espacios públicos con el objetivo de fomentar la gestión responsable de residuos y la conciencia ambiental.

En paralelo, el programa PREVENIR desarrollará una jornada de concientización en el colegio Nuestra Señora del Luján, ubicado en las inmediaciones, con charlas a cargo de técnicos y especialistas orientadas a promover hábitos sustentables y el cuidado de los recursos naturales.

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El Punto Verde Móvil recibe residuos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes y recargables, y lentes o armazones en desuso. También se pueden acercar materiales reciclables como plásticos, metales, vidrio, papel y cartón. A cambio, los vecinos recibirán un plantín del vivero municipal.

Se destacó que no se aceptan ecobotellas, medicamentos, neumáticos, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio. Además, quienes se hayan inscripto previamente en el programa Adoptá un árbol podrán retirar su ejemplar para vereda durante la jornada. La actividad se suspenderá en caso de lluvia.

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