Según explicó Rial, la separación estuvo vinculada al presente profesional de María del Mar, a quien se le abrieron nuevas oportunidades laborales en el exterior. “A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble”, expresó.

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Además, señaló que no quiso frenar ese crecimiento y que sus compromisos personales le impedían acompañarla. “Yo no podía impedírselo y no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, sostuvo.

En otro tramo de sus palabras, Jorge agregó: “Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien. Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho, pero es su momento y yo no puedo cortarle las alas. Estoy orgulloso de ella”.

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