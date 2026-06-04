Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas (REUTERS)

El entendimiento representa uno de los avances diplomáticos más significativos entre ambos países en décadas. El acuerdo busca reducir la escalada de violencia en la frontera común, limitar la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano y abrir el camino hacia una negociación más amplia sobre seguridad y estabilidad regional.

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Israel y Líbano acordaron este miércoles implementar un nuevo alto el fuego y crear zonas piloto bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas libanesas, en el marco de una ronda de negociaciones celebrada en Washington con la mediación de Estados Unidos.

Según la declaración conjunta difundida al término de las conversaciones, el cese de hostilidades estará sujeto a que Hezbollah detenga completamente los ataques contra territorio israelí y retire a todos sus integrantes del área comprendida entre el río Litani y la frontera con Israel.

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Como parte del acuerdo, ambas partes avanzarán en la creación de sectores de seguridad administrados únicamente por el Ejército del Líbano, sin presencia de grupos armados no estatales. El objetivo es fortalecer el control estatal sobre una de las zonas más sensibles del conflicto.

Las negociaciones fueron encabezadas por los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente. Se trató de la cuarta ronda de diálogo entre ambas delegaciones en lo que va del año.

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El entendimiento contempla además una nueva reunión para la semana del 22 de junio en Washington, donde las partes intentarán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad.

Las conversaciones se desarrollaron en un contexto de fuerte tensión regional marcado por la escalada entre Estados Unidos e Irán y los recurrentes enfrentamientos en la frontera israelí-libanesa.

Aunque Israel y Líbano no mantienen relaciones diplomáticas formales, las negociaciones actuales representan el contacto político de más alto nivel entre ambos países desde la década de 1990.

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Fuente: TN