Durante el encuentro, Marcelo González compartió su recorrido en la gestión de medios, abordando los desafíos y transformaciones del sector en los últimos años. Además, puso especial énfasis en su rol como propietario del Teatro Tronador, destacando el proceso de recuperación y puesta en valor de uno de los edificios emblemáticos de Mar del Plata, así como su impacto en la vida cultural de la ciudad.

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La actividad contó con la presencia de referentes del sector, quienes valoraron la importancia de estos espacios de intercambio y formación dentro de la industria cultural. En ese sentido, se subrayó el compromiso con la generación de conocimiento y el fortalecimiento de las redes profesionales vinculadas al arte, la educación y los medios.

Desde la organización, agradecieron a SUTEP por la invitación y por promover encuentros que permiten visibilizar el trabajo que se lleva adelante en la gestión de medios y en el desarrollo de proyectos culturales y educativos.

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