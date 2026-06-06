El empresario Lázaro Báez fue internado de urgencia en el Hospital de Ezeiza, tras ser trasladado desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años, a raíz de un cuadro de pulmonía.

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Según informaron autoridades penitenciarias, el traslado se realizó de manera inmediata ante el agravamiento de su estado de salud. Báez, de 75 años, permanece bajo atención médica y custodia en el centro asistencial.

En los últimos meses, la defensa del empresario había solicitado en reiteradas oportunidades el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando complicaciones en su estado de salud. De acuerdo a sus abogados, padece diabetes, hipertensión arterial, bronquitis y una afección intestinal que le habría provocado hemorragias digestivas, lo que requiere controles médicos permanentes.

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Estas patologías se habrían agravado durante su detención en el penal de Ezeiza, donde fue trasladado tras haber permanecido alojado en Río Gallegos.

Báez fue condenado en las causas conocidas como Ruta del dinero K y Vialidad, en las que se investigaron maniobras de corrupción vinculadas a la obra pública durante el kirchnerismo.

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Con información de Noticias Argentinas